Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук упустил возможность открыть счет в контрольном матче с «Динамо».

На 30-й минуте Мачей Рыбус сделал прострел в штрафную, мяч попал в руку игрока бело-голубых, и арбитр назначил пенальти. Миранчук не смог реализовать 11-метровый: он бил с левой ноги в правый от себя угол и промахнулся мимо створа.

31 НЕТ ГОЛА!!! Алексей Миранчук с 11-метровой отметки пробил с левой в правый от себя угол и не попал в створ #ЛокоДинамо — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) June 7, 2020

Игра по просьбе «Локо» проходит в закрытом режиме.