«Локомотив» — «Динамо»: Алексей Миранчук не забил пенальти
17:44
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук упустил возможность открыть счет в контрольном матче с «Динамо».
На 30-й минуте Мачей Рыбус сделал прострел в штрафную, мяч попал в руку игрока бело-голубых, и арбитр назначил пенальти. Миранчук не смог реализовать 11-метровый: он бил с левой ноги в правый от себя угол и промахнулся мимо створа.
31 НЕТ ГОЛА!!! Алексей Миранчук с 11-метровой отметки пробил с левой в правый от себя угол и не попал в створ #ЛокоДинамо— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) June 7, 2020
Игра по просьбе «Локо» проходит в закрытом режиме.
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