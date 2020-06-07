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«Локомотив» — «Динамо»: Алексей Миранчук не забил пенальти

17:44

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук упустил возможность открыть счет в контрольном матче с «Динамо».

На 30-й минуте Мачей Рыбус сделал прострел в штрафную, мяч попал в руку игрока бело-голубых, и арбитр назначил пенальти. Миранчук не смог реализовать 11-метровый: он бил с левой ноги в правый от себя угол и промахнулся мимо створа.

Игра по просьбе «Локо» проходит в закрытом режиме.

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