Левников не получил назначение на второй тур РПЛ подряд

Судья Кирилл Левников не получил назначение на матч 7-го чемпионата России.

41-летний арбитр пропускает второй тур РПЛ подряд. Левников работал главным арбитром встречи 5-го тура «Динамо» — ЦСКА (1:3). Члены ЭСК единогласно решили, что арбитр ошибочно не удалил вратаря «Динамо» Игоря Лещука на 47-й минуте, а также ошибочно не назначил пенальти в ворота «Динамо» на 54-й минуте.