Источник: «Зенит» отклонил предложение «Аль-Иттихада» о трансфере Педро

«Зенит» отклонил предложение «Аль-Иттихада» о трансфере нападающего Педро, сообщает журналист Саша Тавольери.

Ранее стало известно, что клуб из Саудовской Аравии предложил за 19-летнего бразильца 35 миллионов евро.

Педро выступает за «Зенит» с февраля 2024 года. За это время на его счету 62 матча во всех турнирах, в которых он отметился 8 голами и 9 результативными передачами. Действующий контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до 31 декабря 2028 года.