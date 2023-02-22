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Сегодня, 10:58

Леандро Фернандес рассмеялся на вопрос о словах Кокорина про тюрьму

Микеле Антонов
Корреспондент
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2019 год. Александр Кокорин играет в футбол в исправительной колонии.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес в разговоре с «СЭ» поделился мнением о карьере российского нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине».

«Я играл вместе с Кокориным. Его история с «Фиорентиной»? Это футбол, так случается с каждым футболистом. Это зависит от многих факторов: в какой форме футболист, какой момент карьеры проходит. Например, я играл на протяжении восьми лет в «Динамо», но потом, вернувшись на родину, уже особо не играл. Слова Кокорина о нормальном мужчине? Не знаю даже. Предпочитаю не комментировать это (смеется)», — сказал Фернандес «СЭ»

В начале февраля российский форвард «Алиса» в интервью заявил, что «каждый нормальный мужчина должен отсидеть». Полностью цитату можно посмотреть здесь.

Александр Кокорин во&nbsp;время интервью YouTube-каналу &laquo;Суперлига&raquo;. «Настоящий мужчина должен отсидеть в тюрьме». Все скандалы с участием Кокорина: от шампанского в Монте-Карло до драки в кафе

Александр Кокорин
Футбол
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
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4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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