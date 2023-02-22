Чорлука: «Смольников и Дзюба — два проверенных бойца, которые знают, как играть под большим давлением»

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука поделился мнением о зимних трансферах команды.

«Мне нравятся те приобретения, которые сделал «Локомотив». Свежая кровь была очень нужна, чтобы дать новой энергии всей команде. Мне кажется, эти молодые футболисты смогут помочь. С другой стороны, в тяжелые времена тебе обязательно нужны и опытные игроки на поле, которыми как раз являются Смольников и Дзюба — два проверенных бойца, которые знают, как играть под большим давлением, когда нужно показывать результат», — приводит слова Чорлуки официальный сайт клуба.

В зимнее трансферное окно в «Локомотив» перешли Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Илья Лантратов, Херман Конти, а также Артем Дзюба и Игорь Смольников.