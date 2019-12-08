«Крылья Советов» — «Урал»: Погребняк оформил дубль
15:07
Нападающий «Урала» Павел Погребняк оформил дубль в матче 19-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».
После подачи с углового мяч прилетел прямо в центр вратарской, где Погребняк сначала не очень аккуратно его обработал, а потом протолкнул в ворота самарцев.
? 50-й гол Павла Погребняка в РПЛ! @FCURAL— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 8, 2019
? #КрыльяУрал на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/feZYXY1v5H
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...