Нападающий «Урала» Павел Погребняк оформил дубль в матче 19-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».

После подачи с углового мяч прилетел прямо в центр вратарской, где Погребняк сначала не очень аккуратно его обработал, а потом протолкнул в ворота самарцев.

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