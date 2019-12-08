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«Крылья Советов» — «Урал»: Погребняк оформил дубль

15:07
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Нападающий «Урала» Павел Погребняк оформил дубль в матче 19-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».

После подачи с углового мяч прилетел прямо в центр вратарской, где Погребняк сначала не очень аккуратно его обработал, а потом протолкнул в ворота самарцев.

Крылья Советов — Урал

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