«Крылья Советов» — «Урал»: Мияйлович забил гол
15:22
Полузащитник «Крыльев Советов» Срджан Мияйлович забил гол во втором тайме матча 19-го тура чемпионата России против «Урала». Он сравнял счет — 2:2.
Мияйлович получил мяч на углу штрафной, продвинулся чуть вперед, сместился в центр и точно пробил в дальний угол.
? Меньше 10 минут потребовалось Радоничу после выхода на поле, чтобы забить гол.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 8, 2019
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