Полузащитник «Крыльев Советов» Срджан Мияйлович забил гол во втором тайме матча 19-го тура чемпионата России против «Урала». Он сравнял счет — 2:2.

Мияйлович получил мяч на углу штрафной, продвинулся чуть вперед, сместился в центр и точно пробил в дальний угол.

? Меньше 10 минут потребовалось Радоничу после выхода на поле, чтобы забить гол.



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? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/Sww4GE4V5i — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 8, 2019

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