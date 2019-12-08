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«Крылья Советов» — «Урал»: Мияйлович забил гол

15:22
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Полузащитник «Крыльев Советов» Срджан Мияйлович забил гол во втором тайме матча 19-го тура чемпионата России против «Урала». Он сравнял счет — 2:2.

Мияйлович получил мяч на углу штрафной, продвинулся чуть вперед, сместился в центр и точно пробил в дальний угол.

Крылья Советов — Урал

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