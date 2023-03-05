«Краснодар» — «Торпедо»: Кордоба вывел хозяев вперед

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба забил гол в матче 18-го тура РПЛ против «Торпедо».

Форвард вывел свою команду вперед во втором тайме — 2:1. Кордоба отличился на 70-й минуте.

Для 29-летнего колумбийца этот гол стал 6-м в нынешнем сезоне РПЛ.