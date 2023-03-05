«Краснодар» — «Торпедо»: Кордоба вывел хозяев вперед
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба забил гол в матче 18-го тура РПЛ против «Торпедо».
Форвард вывел свою команду вперед во втором тайме — 2:1. Кордоба отличился на 70-й минуте.
Для 29-летнего колумбийца этот гол стал 6-м в нынешнем сезоне РПЛ.
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|3
|4
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|2 : 2
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|3 : 0
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|3 : 1
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 3
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|1 : 0
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|
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Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
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|
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
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Факел
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|1
|3
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|
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Торпедо М
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|1
|2
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