РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Краснодар» — «Ротор»: Ари вывел хозяев вперед

19:14
Теги:

«Краснодар» открыл счет в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора». На 14-й минуте отличился Ари.

Краснодар — Ротор

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. Первые матчи декабря




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир