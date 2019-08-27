«Краснодар» может приобрести Сорокина у «Рубина» за 4 миллиона евро

«Краснодар» ведет активные переговоры с «Рубином» на предмет покупки защитника Егора Сорокина, сообщает Telegram-канал комментатора Нобеля Арустамяна.

Сообщается, что краснодарцы хотят приобрести защитника сейчас и оставить в аренде в Казани, на полгода или год. Вероятная сумма трансфера — четыре миллиона евро.

Также указано, что в последнее время предметный интерес к Сорокину проявляли «Зенит» и лично Юрий Семин, который очень хотел видеть его в «Локомотиве» этой зимой и летом. В ближайшие дни сделка по Сорокину может быть закрыта.

23-летний Егор Сорокин в текущем сезоне провел семь матчей в РПЛ за «Рубин». В прошлом сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах и забил шесть мячей.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр