«Краснодар» анонсировал фильм про первое чемпионство в истории клуба

«Краснодар» анонсировал выход фильма про победу команды в РПЛ в сезоне-2024/25.

«Как металл превращается в кубок, так тяжелый труд, вера и любовь к своему делу приводят к достижению главной цели. «Краснодар». Путь к чемпионству». Ждите премьеру», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В сезоне-2024/25 «Краснодар» с 67 очками выиграл золото РПЛ, опередив «Зенит», который стал вторым, на 1 очко. Это первое для «быков» чемпионство в истории клуба.