Агент защитника Ди Лусиано заявил, что игрок желает остаться в ЦСКА: «Но клуб хочет освободить заявку»

Агент защитника ЦСКА Рамиро Ди Лучано Франко Грасси в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе игрока из команды в зимнее трансферное окно.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что 21-летний аргентинец может покинуть клуб зимой.

«Рамиро желает остаться в ЦСКА. Но клуб хочет освободить заявку команды», — сказал Грасси «СЭ».

Ди Лусиано перешел в ЦСКА летом 2025 года. За клуб игрок провел 3 матча и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.