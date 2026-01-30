Источник: Соколов и Сараев пропустят сборы арбитров РПЛ и ФНЛ из-за расследования по делу «Торпедо»

Более десятка судей РПЛ и ФНЛ не примут участия в учебно-тренировочных сборах в Турции из-за продолжающегося уголовного расследования по коррупционному делу в московском «Торпедо», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Среди тех, кто уже был задержан по подозрению в получении взяток и дал признательные показания (при этом отрицая влияние на результаты матчей), — арбитры Сергей Соколов и Константин Сараев.

Однако, как отмечает источник, не все судьи, которые не отправится на сборы в Турцию, являются фигурантами уголовного дела. Часть арбитров вызвана на допросы, кто-то проходит по делу в качестве свидетеля, а некоторые пропускают сборы по личным причинам или направятся на подготовку в другие лиги.

Ранее в пятницу РФС сообщил, что сбор для судей и помощников судей Первой лиги пройдет в Белеке с 5 по 13 февраля. На него приглашены 45 арбитров. Еще один сбор состоится там же с 14 по 26 февраля. В нем примут участие 63 судьи, включая главных арбитров РПЛ, помощников судей, а также ряд представителей Первой лиги.