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Судейство

30 января, 14:10

Источник: Соколов и Сараев пропустят сборы арбитров РПЛ и ФНЛ из-за расследования по делу «Торпедо»

Алина Савинова

Более десятка судей РПЛ и ФНЛ не примут участия в учебно-тренировочных сборах в Турции из-за продолжающегося уголовного расследования по коррупционному делу в московском «Торпедо», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Среди тех, кто уже был задержан по подозрению в получении взяток и дал признательные показания (при этом отрицая влияние на результаты матчей), — арбитры Сергей Соколов и Константин Сараев.

Однако, как отмечает источник, не все судьи, которые не отправится на сборы в Турцию, являются фигурантами уголовного дела. Часть арбитров вызвана на допросы, кто-то проходит по делу в качестве свидетеля, а некоторые пропускают сборы по личным причинам или направятся на подготовку в другие лиги.

Ранее в пятницу РФС сообщил, что сбор для судей и помощников судей Первой лиги пройдет в Белеке с 5 по 13 февраля. На него приглашены 45 арбитров. Еще один сбор состоится там же с 14 по 26 февраля. В нем примут участие 63 судьи, включая главных арбитров РПЛ, помощников судей, а также ряд представителей Первой лиги.

Источник: https://t.me/karpinside/38151
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
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 2 1 0
Максим Савельев
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Оренбург

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