Источник: Соколов и Сараев пропустят сборы арбитров РПЛ и ФНЛ из-за расследования по делу «Торпедо»
Более десятка судей РПЛ и ФНЛ не примут участия в учебно-тренировочных сборах в Турции из-за продолжающегося уголовного расследования по коррупционному делу в московском «Торпедо», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.
Среди тех, кто уже был задержан по подозрению в получении взяток и дал признательные показания (при этом отрицая влияние на результаты матчей), — арбитры Сергей Соколов и Константин Сараев.
Однако, как отмечает источник, не все судьи, которые не отправится на сборы в Турцию, являются фигурантами уголовного дела. Часть арбитров вызвана на допросы, кто-то проходит по делу в качестве свидетеля, а некоторые пропускают сборы по личным причинам или направятся на подготовку в другие лиги.
Ранее в пятницу РФС сообщил, что сбор для судей и помощников судей Первой лиги пройдет в Белеке с 5 по 13 февраля. На него приглашены 45 арбитров. Еще один сбор состоится там же с 14 по 26 февраля. В нем примут участие 63 судьи, включая главных арбитров РПЛ, помощников судей, а также ряд представителей Первой лиги.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|- : -
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0