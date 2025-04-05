Дуглас Сантос заявил, что «Локомотив» забил после очевидного нарушения правил

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос раскритиковал работу судей в матче против «Локомотива» (1:1) в 23-м туре РПЛ.

Бразилец остался недоволен эпизодом, в котором железнодорожники открыли счет. Вендел потерял мяч после подката от Дмитрия Баринова, голом отличился Алексей Батраков.

— Призываю всех обратить внимание на то, что ВАР и арбитрам стоит вмешиваться своевременно, в моменте. А не сообщать потом, после матча о том, что было нарушение, что эпизод был истрактован неправильно. Получается, что сегодня события сработали против нас. Просто очень надеюсь, что впоследствии это повторяться не будет, все подобные эпизоды, моменты будут рассматриваться здесь и сейчас.

К большому сожалению, в решающий момент чемпионата, возможно, в момент когда решается чемпионство, происходит такой эпизод, когда очевиднейшее нарушение правил — с двух ног въезжают в Вендела, который был первым на мяче. ВАР даже не вмешивается, не рассматривает этот эпизод, не сообщает судье, что было что-то, похожее на нарушение. На мой взгляд, тут все очевидно: грубый фол, который предшествовал забитому мячу, но гол все равно был засчитан в наши ворота. Жаль, что такие моменты происходят. Сегодняшний матч встал в ряд других подобных эпизодов, когда ВАР не вмешивался или был не на нашей стороне. Хотя впоследствии все это фиксировалось, нарушения отмечались. Очень жаль, что сегодня произошел очередной такой эпизод, — сказал Дуглас Сантос.

«Зенит» (47 очков) остается на втором месте в РПЛ, но пропустит вперед себя «Спартак» (44), если красно-белые обыграют «Ростов» в 23-м туре.

«Локомотив» (41) обошел ЦСКА (41) и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице.