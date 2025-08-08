Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

8 августа, 16:51

Шнякин о возможном паспорте РФ для Вендела: «Зенит» отстаивает свои интересы»

Дарик Агаларов

Комментатор Дмитрий Шнякин в разговоре с «СЭ» оценил новость, что полузащитник «Зенита» Вендел может получить российский паспорт.

«Вряд ли получении паспорта РФ Сантосом делалось для сборной. С Венделом то же самое. Хотя кто его знает, вдруг мы, допустим, через два года вернемся и вспомним о том, что Вендел и Дуглас Сантос могут за нас играть. Как мы заговорим тогда по-другому, а? Но я думаю, это все может произойти в интересах «Зенита», он отстаивает свои интересы. Если по закону и по всем возможностям допустимо это сделать, то почему бы и нет, учитывая все проблемы, которые есть и будут у «Зенита» с лимитом и его ужесточением. Не забываем о том, что они вечно вынуждены жонглировать своими футболистами, имеющими нужный паспорт, чтобы попадать под лимит. Поэтому если есть такая возможность, то, конечно, они будут это делать. Думаю, это сделал бы любой, кто оказался бы на месте «Зенита», будь это «Спартак» или кто-то другой. Достаточно будет поводов у других болельщиков это критиковать, они имеют на это полное право, но раз все легитимно, то какие вопросы?» — сказал Шнякин «СЭ».

С октября бразильский полузащитник сине-бело-голубых будет иметь право на смену спортивного гражданства, прожив в России более 5 лет. Если Вендел захочет получить российский паспорт, то не будет считаться легионером, так как не заигран за сборную Бразилии.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
ФК Зенит
Читайте также
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
Песков ответил на критику Украины в адрес российских переговорщиков
AIU завершил обработку всех дел российских спортсменов по базе данных LIMS
Экс-футболист «Челси» Оскар потерял сознание на медосмотре
В ИКИ РАН сообщили об ослаблении самой сильной геомагнитной бури года
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Локомотив» — «Спартак» и другие матчи
ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Роман Жеребцов

    Представляю какой вой поднялся бы если бы Спартак ,например, Маркиньоса натурализировал , а тут если хотят дать гражданство человеку который находясь в бразилии вытирает ноги об зенит и нечает как сбежать из России это нормально . Это примерно также как обсуждать цену Фернандеша и в упор не замечать что столько же за Жерсона заплатили . Когда же уже права на рфпл продадут окко или кинопоиску чтобы этих идиотов газпромовских не слушать...

    09.08.2025

  • Иван Л.

    Незаконная легализация мигрантов это турма, за малкома с Клавой еще отвечать придётся. При нормальном раскладе. А при ненормальном все гусскими будут

    08.08.2025

  • Okolesin Two

    Как по мне, нормальная практика. Во всем мире страны с лёгкостью принимают в гражданство тех, кто помогает продвижению, развитию в тех или иных областях: наука, культура, бизнес, спорт и так далее. Вот только непонятно, что может продвинуть Вендел, кроме влажных мечт Медведева в год очередного столетия Зенита. Фернандес, к слову, свое гражданство в интересах России считаю отработал. Вендел? Дядя, который второй или третий год активно пытается смазать лыжи из РПЛ? Ну-ну.

    08.08.2025

  • Олег

    но раз все легитимно, то какие вопросы?» // Как это может быть легитимно, если обязательным условием выдачи паспорта является владение русским языком? Вендел дает интервью на русском?

    08.08.2025

  • С детства за Уралмаш!

    "...Как мы заговорим тогда по-другому, а?" Некто Шнякин забыл, что когда-то одному бразильцу тоже давали гражданство РФ. И поначалу "говорили по-другому" - хотя он даже язык не учил. Однако прошло совсем немного времени, и уже сам Шнякин высмеивал "гениальное дерби всея Руси на угловом" этого субъекта с Джикией. А еще позже этот футболист вообще "устал" и уехал на историческую родину. И пусть он потом вернулся - и никуда-то, а в "Зенит"! - но поиграл недолго, а сама история возвращения, по словам А Мостового, "убила наповал". Но этот хотя бы за сборную сыграл. А вот нужна ли наша сборная Венделу с Дугласом Сантосом - я очень сомневаюсь. Открыть ящик Пандоры легко. Особенно когда есть деньги и связи...

    08.08.2025

  • fell62

    пойдёт на СВО , в разведку )))

    08.08.2025

    • Кордоба признан лучшим футболистом «Краснодара» в июле

    «Акрон» отдал Данилина в аренду «Торпедо»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости