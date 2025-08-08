Шнякин о возможном паспорте РФ для Вендела: «Зенит» отстаивает свои интересы»

Комментатор Дмитрий Шнякин в разговоре с «СЭ» оценил новость, что полузащитник «Зенита» Вендел может получить российский паспорт.

«Вряд ли получении паспорта РФ Сантосом делалось для сборной. С Венделом то же самое. Хотя кто его знает, вдруг мы, допустим, через два года вернемся и вспомним о том, что Вендел и Дуглас Сантос могут за нас играть. Как мы заговорим тогда по-другому, а? Но я думаю, это все может произойти в интересах «Зенита», он отстаивает свои интересы. Если по закону и по всем возможностям допустимо это сделать, то почему бы и нет, учитывая все проблемы, которые есть и будут у «Зенита» с лимитом и его ужесточением. Не забываем о том, что они вечно вынуждены жонглировать своими футболистами, имеющими нужный паспорт, чтобы попадать под лимит. Поэтому если есть такая возможность, то, конечно, они будут это делать. Думаю, это сделал бы любой, кто оказался бы на месте «Зенита», будь это «Спартак» или кто-то другой. Достаточно будет поводов у других болельщиков это критиковать, они имеют на это полное право, но раз все легитимно, то какие вопросы?» — сказал Шнякин «СЭ».

С октября бразильский полузащитник сине-бело-голубых будет иметь право на смену спортивного гражданства, прожив в России более 5 лет. Если Вендел захочет получить российский паспорт, то не будет считаться легионером, так как не заигран за сборную Бразилии.

