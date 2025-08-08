Кордоба признан лучшим футболистом «Краснодара» в июле

Нападающий Джон Кордоба стал лучшим игроком «Краснодара» по итогам июля, сообщает пресс-служба «быков».

32-летний форвард получил 38,9% голосов болельщиков. Второе место занял полузащитник Эдуард Сперцян (20,75%), третье — вратарь Станислав Агкацев (9,08%).

В июле Кордоба сыграл в четырех матчах за «Краснодар» во всех турнирах и отдал одну результативную передачу в игре 1-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:0).

Отмечается, что в голосовании за лучшего игрока черно-зеленых в июле приняло участие 1388 человек.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.