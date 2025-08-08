«Акрон» отдал Данилина в аренду «Торпедо»

«Акрон» объявил, что согласовал с «Торпедо» трансфер полузащитника Кирилла Данилина на условиях годичной аренды.

Футболист присоединился к тольяттинцам перед стартом сезона-2023/24. За это время 22-летний полузащитник принял участие в 64 матчах за красно-черных во всех турнирах, отметившись 6 голами и 5 результативными передачами.

«Торпедо» было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 по решению КДК РФС и продолжает выступать в первой лиге. После трех туров стартовавшего сезона московская команда с 1 баллом занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ-1.