Шнякин о Касинтуре: «Не понимаю, почему он в «Ахмате». Он не помешал бы «Краснодару» или «Локомотиву»

Комментатор Дмитрий Шнякин в разговоре с «СЭ» высказался о нападающем «Ахмата» Эгаше Касинтуре.

«Вообще не понимаю, почему Касинтура в «Ахмате». Почему его никто не взял? Он не помешал бы «Краснодару» или «Локомотиву» при всей русификации железнодорожников. Хотя он практически русский: по-русски говорит, жена тоже русская», — сказал Шнякин «СЭ».

20 июня ангольский форвард Эгаш Касинтура подписал трехлетний контракт с «Ахматом», перейдя из махачкалинского «Динамо». В этом сезоне форвард провел 3 игры, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1 миллион евро.

Касинтура живет в России с 2015 года. Начинал карьеру в мини-футбольном клубе из Сыктывкара. В 2021 году перешел в ФК «Уфа», где дебютировал в РПЛ летом того же года. Ранее игрок провел два сезона в махачкалинском «Динамо», сыграв за клуб 65 матчей и забив 9 голов.