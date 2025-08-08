Футбол
8 августа, 16:10

Шнякин о Касинтуре: «Не понимаю, почему он в «Ахмате». Он не помешал бы «Краснодару» или «Локомотиву»

Дарик Агаларов

Комментатор Дмитрий Шнякин в разговоре с «СЭ» высказался о нападающем «Ахмата» Эгаше Касинтуре.

«Вообще не понимаю, почему Касинтура в «Ахмате». Почему его никто не взял? Он не помешал бы «Краснодару» или «Локомотиву» при всей русификации железнодорожников. Хотя он практически русский: по-русски говорит, жена тоже русская», — сказал Шнякин «СЭ».

20 июня ангольский форвард Эгаш Касинтура подписал трехлетний контракт с «Ахматом», перейдя из махачкалинского «Динамо». В этом сезоне форвард провел 3 игры, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1 миллион евро.

Касинтура живет в России с 2015 года. Начинал карьеру в мини-футбольном клубе из Сыктывкара. В 2021 году перешел в ФК «Уфа», где дебютировал в РПЛ летом того же года. Ранее игрок провел два сезона в махачкалинском «Динамо», сыграв за клуб 65 матчей и забив 9 голов.

Эгаш Касинтура
ФК Ахмат
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
