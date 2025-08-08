Футбол
8 августа, 15:39

Мостовой о возможном паспорте РФ для Вендела: «Нормальная история, но в сборную его вызывать смысла нет»

Дарик Агаларов

Бывший футболист СССР и сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном получении российского паспорта полузащитника «Зенита» Вендела.

«Если есть такие правила, законы, то почему бы и не дать паспорт? Люди свободные, они должны сами делать выбор. Я считаю, что это нормальная история. В этом нет ничего такого. Но в сборную его вызывать смысла нет. Зачем ему играть с Кубой, Гренадой и Монголией? Не должен даже в голову приходить вызов Вендела в сборную России», — сказал Мостовой «СЭ».

Хавбек «Зенит» Вендел может получить паспорт Российской федерации и перестать считаться легионером в РПЛ.

С октября бразильский полузащитник сине-бело-голубых будет иметь право на смену спортивного гражданства, прожив в России более 5 лет.

Если Вендел захочет получить российский паспорт, то не будет считаться легионером, так как не заигран за сборную Бразилии.

Александр Мостовой
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Симон Вирсаладзе

    А зачем тогда? Чтобы кое-кому было проще лимит обходить?

    09.08.2025

  • Иван Л.

    Саш! Может хватит херню молоть? Даже я устал. Может к ссуцкому в Китай конкуренцию составить? Ну чтоб не зазнался жирный. Да и у насуши чище станут. A?

    08.08.2025

  • AZ

    Там и Зенита не было))). И Краснодара)))

    08.08.2025

  • Павел Заблоцкий

    пованивает расизмом от вас...

    08.08.2025

  • Павел Заблоцкий

    Как показало время только в мини футболе бразильцы представлявшие Россию никого не раздражали... наверно потому что в мини футболе не было ЦСКА и Спартака...

    08.08.2025

  • hattabych

    Прошерсти прессу годовалой давности и прочитай. Да и в этот раз Зенит как-то должен свой косяк с обменом Вендела загладить.

    08.08.2025

  • -философ-

    Проникновение наше на планете особенно заметно вдалеке : в общественном "БРАЗИЛЬСКОМ" туалете есть надписи на русском языке. Да простит меня Владимир Семёнович Высоцкий за интерпретацию. Второгодники идут на принцип - в этом году особенно хочется выиграть чемпионат.

    08.08.2025

  • ровнов

    Ве верно.

    08.08.2025

  • zg

    Аляску надо требовать,а Техас после прилюдной порки чернооких к нам сам на поклон прибежит!))))

    08.08.2025

  • ровнов

    Ну это как получится. А вообще мысль интересная. Аляску взад потребовать.

    08.08.2025

  • zg

    А после мы присоединим к себе восхищенный Техас!)

    08.08.2025

  • ровнов

    если отказываются выступать за Россию, есть соответствующая статья. А можно просто выпороть на Красной площади. Прилюдно.

    08.08.2025

  • zg

    Лишение бананов их особо испугает!Сто пудов!

    08.08.2025

  • ровнов

    Да надо вызвать его в сборную, и Дугласа в придачу, и сразу будет видно кто есть кто. Не приедет, послать на хрен и отобрать паспорт. И бананов не давать.

    08.08.2025

  • Олег

    За особые заслуги не требуется 5 лет проживания. А тут ссылка именно на 5 лет. Ну и вопрос - какие заслуги у Вендела перед страной (!) - риторический.

    08.08.2025

  • Ю.Ю.

    А где можно почитать про улучшенный контракт?

    08.08.2025

  • hattabych

    Бразильцам дают указом президента, за особые заслуги.

    08.08.2025

  • hattabych

    Посадить без паспорта в самолет и отправить в Бразилию. Пущай полетает))

    08.08.2025

  • Александр Иванов

    С паспортом РФ без виз только в Турцию можно, даже бразильский паспорт сильнее.. т.е. - уедет - выбросит

    08.08.2025

  • shpasic

    так у него бразильский паспорт отобрали прост, чтобы больше не уезжал

    08.08.2025

  • hattabych

    Как так-то? Один раз не приехавшего на сборы во время Бителло, требовали оштрафовать, наказать физически, выгнать из страны. А постоянно пропускающий начало сборов Вендел, получает улучшеный контракт, а теперь ещё и гражданством наградить хотят.

    08.08.2025

  • shpasic

    скоро и бразильёнок станет местным :rofl::rofl:

    08.08.2025

  • shpasic

    "С октября бразильский полузащитник сине-бело-голубых будет иметь право на смену спортивного гражданства, прожив в России более 5 лет" - да разве ж это жизнь?!

    08.08.2025

  • ОстроV Zаячий

    Не нравится мне эта ЗПРФ. Но Зенит просто сам напрашивается. Лезет на рожон.

    08.08.2025

  • dinela

    Введите паспорт Санкт-Петербурга и выдавайте его всем желающим!Такое пренебрижетельное отношение к главному документу страны вызывает чувство мерзости и отвращения к товарищам,раздающим символ страны временщикам-гастарбайтерам!

    08.08.2025

  • Александр Иванов

    Написано в мудрой книге : ".Каждый народ имеет правителя, которого он заслуживает ."

    08.08.2025

  • петя

    Опять бомжи манипулируют теперь уже с паспортами РФ! А не дать ли Миллеру и Медведеву гражданство Бразилии! Они больше пекутся о бразилах, чем о россиянах!

    08.08.2025

  • AnTaras

    Никому это не нужно. Ни Венделу, ни Зениту. Потому что в следующий раз, он уж точно не вернётся:grinning:

    08.08.2025

  • и это СКОРО наступит даже быстрей чем мы думаем...

    08.08.2025

  • не ищите смысла там где его нет! и не было никогда

    08.08.2025

  • С детства за Уралмаш!

    В чем тогда смысл держать в составе русского вратаря?

    08.08.2025

  • нормальная история,да,ЦАРЬ? ПУЩАЙ играют вот ТАКИЕ,а свои-доморощенные им на тренировках мячики подают,да? какой-то ЦАРЬ...не настоящий... или не совсем умный

    08.08.2025

  • J. P.

    Скоро только Латышонок будет из местных в составе?

    08.08.2025

  • Олег

    В этом нет ничего такого. Но в сборную его вызывать смысла нет. // А в чем тогда смысл давать паспорт? Не для Зенита смысл (тут понятно), а для страны, которая выдает этот паспорт.

    08.08.2025

  • zg

    Сдаст экзамен по русскому и нашей истории и пусть получает!А то что то расплодилось этих "газовых россиян".

    08.08.2025

