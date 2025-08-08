Мостовой о возможном паспорте РФ для Вендела: «Нормальная история, но в сборную его вызывать смысла нет»

Бывший футболист СССР и сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном получении российского паспорта полузащитника «Зенита» Вендела.

«Если есть такие правила, законы, то почему бы и не дать паспорт? Люди свободные, они должны сами делать выбор. Я считаю, что это нормальная история. В этом нет ничего такого. Но в сборную его вызывать смысла нет. Зачем ему играть с Кубой, Гренадой и Монголией? Не должен даже в голову приходить вызов Вендела в сборную России», — сказал Мостовой «СЭ».

Хавбек «Зенит» Вендел может получить паспорт Российской федерации и перестать считаться легионером в РПЛ.

С октября бразильский полузащитник сине-бело-голубых будет иметь право на смену спортивного гражданства, прожив в России более 5 лет.

Если Вендел захочет получить российский паспорт, то не будет считаться легионером, так как не заигран за сборную Бразилии.