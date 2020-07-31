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Кокорин после заседания оставил автограф бабушке в шарфе «Спартака»

12:10
Кокорин после заседания оставил автограф бабушке в шарфе «Спартака». Фото "СЭ" Болельщица «Спартака» пришла в Мосгорсуд. Фото "СЭ"
Кокорин после заседания оставил автограф бабушке в шарфе «Спартака». Фото "СЭ"

Заседание по пересмотру апелляционного приговора форварда Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева в Мосгорсуде было перенесено на 3 августа.

Александр, после окончания слушания, дал автограф бабушке, которая пришла на заседание в шарфе «Спартака». Ранее «СЭ» сообщал, что Кокорин подписал контракт с красно-белыми, об этом будет объявлено в ближайшие дни.

С октября 2018 года до сентября 2019-го Кокорин находился под арестом и в колонии после громкого дела с двумя драками в центре Москвы в компании брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и его друга, экс-футболиста Александра Протасовицкого. (Севастиан Терлецкий)

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