Кокорин — о Смолове в «Краснодаре»: «Федор — молодец! Проведет еще один год в хорошем коллективе»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин отреагировал на новость о возвращении форварда Федора Смолова в «Краснодар».

«Надо поздравить Смолова с возвращением в «Краснодар». Федор — молодец! Ему 34 года, карьера продолжается. Смолов проведет еще один год в хорошем коллективе и клубе, который он знает. Смолов уже не тот? Как не тот?! «Динамо» на третье место заползло. Не следил пристально за Федей, но если клуб закончил чемпионат на третьем месте, значит, его вклад тоже есть. Смолов — командный игрок», — цитирует Кокорина Sport24.

В сезоне-2023/24 Смолов сыграл за «Динамо» 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 5 голевых передач.