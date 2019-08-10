Кокорин осудил "Краснодар" за желание расторгнуть контракт с Мамаевым

Нападающий Александр Кокорин выразил мнение, что стремление "Краснодара" разорвать контракт с полузащитником Павлом Мамаевым несправедливо.

– Считаю, "Краснодар" поступил несправедливо по отношению к Мамаеву, – сказал Кокорин.

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит вопрос расторжения контракта между "Краснодаром" и Мамаевым после того, как находящийся в колонии общего режима игрок выйдет на свободу. Заседание пройдет после 8 ноября.

Напомним, что Кокорин и Мамаев, которые отбывают срок в исправительной колонии (ИК-4) в Белгородской области, сегодня сыграли в матче с командой ПФЛ "Салют" и победили со счетом 4:2 (Александр Рогулев).