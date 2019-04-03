Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев с улыбкой встретили решение Пресненского районного суда Москвы продлить им срок содержания под стражей до 25 сентября. Футболисты призвали родных не отчаиваться и поблагодарили их за поддержку.

#КокоринМамаев Кокорин и Мамаев встретили решение суда с улыбкой. Они призвали родных не отчаиваться и поблагодарили их за поддержку pic.twitter.com/oylP1Dvif3 – СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 3 апреля 2019 г.

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Сначала они были помещены под стражу в СИЗО "Бутырка" до 8 декабря, затем срок ареста был продлен до 8 февраля, а потом – до 8 апреля. Апелляции обвиняемых ни разу не были удовлетворены.

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