Основной акционер «Торпедо» Роман Авдеев в интервью «СЭ» поделился мнение о ситуации «Химок». Подмосковная команда вышла в РПЛ, но может из-за финансовых проблем отказаться от участия в чемпионате России.

— «Химки»? Футбол должен быть коммерческим. Мы идем к этому, пусть и извилистыми путями. Все зависит и от зрителей. В мировом футболе нет ни одного дохода, который не зависел бы от зрителей. Спонсоры тоже пытаются позиционировать себя в глазах людей. Когда такие вещи происходят, как с «Химками», становится грустно. Но это наши реалии. (Евгений Белоусов)