РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Когда такие вещи происходят, становится грустно». Авдеев — о ситуации с «Химками»

14:52
Теги:

Основной акционер «Торпедо» Роман Авдеев в интервью «СЭ» поделился мнение о ситуации «Химок». Подмосковная команда вышла в РПЛ, но может из-за финансовых проблем отказаться от участия в чемпионате России.

— «Химки»? Футбол должен быть коммерческим. Мы идем к этому, пусть и извилистыми путями. Все зависит и от зрителей. В мировом футболе нет ни одного дохода, который не зависел бы от зрителей. Спонсоры тоже пытаются позиционировать себя в глазах людей. Когда такие вещи происходят, как с «Химками», становится грустно. Но это наши реалии. (Евгений Белоусов)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир