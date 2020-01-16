Когда пройдет финал Кубка и Суперкубок в сезоне 2020/21? Отвечает РПЛ
18:39
Директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин — о предварительных датах проведения Олимп-Кубка России и Олимп-Суперкубка.
— Суперкубок пройдет через неделю после окончания чемпионата Европы (19 июля), — заявил Савин. Финал Кубка-2020/21 через неделю после завершения чемпионата РПЛ — предварительно 29 мая 2021 года. (Евгений Белоусов)
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