РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Когда пройдет финал Кубка и Суперкубок в сезоне 2020/21? Отвечает РПЛ

18:39
Теги:

Директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин — о предварительных датах проведения Олимп-Кубка России и Олимп-Суперкубка.

— Суперкубок пройдет через неделю после окончания чемпионата Европы (19 июля), — заявил Савин. Финал Кубка-2020/21 через неделю после завершения чемпионата РПЛ — предварительно 29 мая 2021 года. (Евгений Белоусов)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 1974
Все опросы
Сколько клубов должно играть в РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: проект расширения лиги
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир