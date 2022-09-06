Кобелев о переходе Норманна в «Динамо»: «Если он будет в форме, то это топ-усиление»

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о переходе норвежского полузащитника Матиаса Норманна в московский клуб из «Ростова» на правах аренды.

«Норманн давно не играл, но если норвежец будет в той же форме, что и в 2021 году, то это будет топ-усиление для «Динамо». Тем более, команда потеряла Николу Моро. Сложно говорить об интеграции игрока в состав: чемпионат в самом разгаре. А с точки философии игры, понимания игры, Норманну много времени не понадобится. «Динамо» — играющая команда», — сказал Кобелев корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Прошлый сезон 26-летний Норманн провел в АПЛ, где в 23 матчах за «Норвич Сити» забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи. Полузащитник выступал за английскую команду на правах аренды из «Ростова». За сборную Норвегии игрок провел 12 встреч (1 гол и 1 передача).

В «Динамо» футболист будет выступать под 17-м номером.