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6 сентября, 18:11

Кобелев о переходе Норманна в «Динамо»: «Если он будет в форме, то это топ-усиление»

Кобелев считает, что Норманн способен усилить состав «Динамо»
Читать «СЭ» в

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о переходе норвежского полузащитника Матиаса Норманна в московский клуб из «Ростова» на правах аренды.

«Норманн давно не играл, но если норвежец будет в той же форме, что и в 2021 году, то это будет топ-усиление для «Динамо». Тем более, команда потеряла Николу Моро. Сложно говорить об интеграции игрока в состав: чемпионат в самом разгаре. А с точки философии игры, понимания игры, Норманну много времени не понадобится. «Динамо» — играющая команда», — сказал Кобелев корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Прошлый сезон 26-летний Норманн провел в АПЛ, где в 23 матчах за «Норвич Сити» забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи. Полузащитник выступал за английскую команду на правах аренды из «Ростова». За сборную Норвегии игрок провел 12 встреч (1 гол и 1 передача).
В «Динамо» футболист будет выступать под 17-м номером.

Матиас Норманн (слева). Полузащитник Норманн перешел в «Динамо» из «Ростова» на правах аренды

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2
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3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
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9
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10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
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13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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