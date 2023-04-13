Кириченко: «Остаюсь ли я в «Сочи»? Пока не могу сказать»

Тренер «Сочи» Дмитрий Кириченко ответил на вопрос о своем будущем в команде.

«Остаюсь ли я в «Сочи»? Не могу сказать. Пока без комментариев», — приводит «РБ Спорт» слова Кириченко.

Ранее пост главного тренера сочинского клуба покинул Курбан Бердыев, при котором Кириченко пришел в команду. Кириченко также работал с Бердыевым в «Ростове», казахстанском «Кайрате», иранском «Тракторе».

«Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко за 22 тура.