Кечинов — о матче «Спартака» с «Химками»: «Есть желание взять реванш за поражение в Оренбурге»

Бывший игрок красно-белых Валерий Кечинов в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Химками».

«Нынешняя ситуация с Соболевым не должна никак сказаться на «Спартаке». Первая игра была проиграна абсолютно по делу, а футболисты — люди своелюбивые. Такие вещи, как ситуация с Соболевым, не должны никак влиять на футболистов. Есть футбольное поле, и есть желание взять реванш за поражение в Оренбурге. Перед командой стоят задачи, которые никто не отменял», — сказал Кечинов «СЭ».

21 июля «Спартак» в гостях уступил «Оренбургу» (0:2) в матче 1-го тура РПЛ. В следующей встрече красно-белые сыграют на выезде с «Химками». Матч состоится 28 июля и начнется в 15.00 по московскому времени

(Денис Сафронов)