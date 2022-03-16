«Локомотив» условно наказали закрытием трех секторов за скандирования на матче с ЦСКА

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о нескольких штрафах клубов РПЛ после 21-го тура чемпионата.

«Ахмат» оштрафован на 50 тысяч рублей за задержку начала матча. «Химки» получили 6 предупреждений за неподобающее поведение команды и оштрафованы на 100 тысяч рублей.

Футбольный клуб «Арсенал» за скандирование зрителями оскорбительных выражений оштрафован на 30 тысяч рублей. За это же «Локомотив» оштрафован на 70 тысяч рублей. Также «Локомотиву» запрещен допуск зрителей на секторы 2,3,4 нижнего яруса южной трибуны на один матч условно с испытательным сроком до конца сезона", — сказал Григорьянц.