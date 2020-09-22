КДК РФС отказал Федуну в удовлетворении жалобы на решение комитета по этике

КДК РФС отказал владельцу «Спартака» Леониду Федуну в удовлетворении его жалобы. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза. Федун оспаривал решение комитета по этике РФС.

— Отказать в удовлетворении жалобы Председателя Совета директоров АО «ФК «Спартак-Москва» г. Москва Федуна Л.А. на решение Комитета РФС по этике от 2 сентября 2020 года, — говорится в сообщении. — Оставить решение Комитета РФС по этике от 2 сентября 2020 года в силе.

Ранее владелец «Спартака» был оштрафован на 200 тысяч рублей за критику судейства.