Кайо заявил, что никогда не видел такой тренировочной базы, как в "Краснодаре"

Новичок "Краснодара" полузащитник Кайо рассказал, как его встретили в команде и поделился эмоциями от инфраструктуры клуба.

– В команде приняли меня очень хорошо. Здесь дружный коллектив, классные партнеры и очень теплая атмосфера, – сказал Кайо в интервью клубному YouTube-каналу. – Чувствую себя комфортно, уже практически освоился.

Тренировочная база меня просто поразила. Я таких никогда не видел. Это – топ. Здесь есть все, о чем футболист может мечтать. Стадион пока я видел только на фото, он очень красивый. Теперь жду не дождусь момента, чтобы на нем сыграть.

Кайо стал футболистом "Краснодара" 20 мая. В сезоне 2018/19 23-летний бразилец провел за "Санта-Клару" 24 матча.