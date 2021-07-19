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Судейство

Кашшаи надеется, что молодые российские судьи станут топ-арбитрами

14:50
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Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи на брифинге рассказал о подготовке российских арбитров к сезону.

— В этом году сильно обновился состав судей. Сейчас много молодых арбитров. Нет ли у вас опасений, что ввиду их неопытности число ошибок в будущем сезоне увеличится?

— Когда футбольный тренер ставит в состав молодого футболиста, то всегда рискует. Но без риска ты не можешь победить. Мы хотим дать шанс некоторым арбитрам, которые качественно работали в ФНЛ. Мы понимаем, что качество судейства молодых арбитров нельзя сравнить с качеством судейства судьи, работающего в премьер-лиге 10-20 лет. Но мы им доверяем. Надеемся, качество их судейства будет улучшаться, и в будущем они станут топ-арбитрами. Есть риск, но мы настроены оптимистично.

Сезон-2021/22 в Тинькофф чемпионате России стартует 23 июля матчем «Ростов» — «Динамо».

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Гоша Чернов все материалы автора

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