Караваев хотел бы попробовать свои силы в бундеслиге

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев поделился мнением о выступлении в европейском чемпионате.

«Да, мне хотелось бы когда-нибудь вернуться в Европу. В России я играю в топ-клубе, мы берем титулы, постоянно играем в Лиге Чемпионов, но цель такая у меня есть. Стараюсь следить за всеми чемпионатами из топ-5. С детства больше всего нравится бундеслига. Мне кажется, она бы мне подошла — там тоже много беговой работы, а все игроки хорошо готовы физически. К тому же немецкий футбол немного ближе к голландскому, а еще в этих странах схожий быт, образ жизни. Еще мне нравятся АПЛ и ла лига, но и чемпионаты Франции и Италии тоже топовые, у меня нет никаких ограничений», — приводит слова Караваева France Football.

26-летний россиянин за свою карьеру выступал за чешские «Дуклу», «Яблонец» и «Спарту», а также за голландский «Витесс».

В сезоне-2020/21 Караваев провел 31 матч за «Зенит», в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.