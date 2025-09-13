Известный диджей Пол Окенфолд поделился впечатлениями от матча «Динамо» — «Спартак»

Известный британский диджей и болельщик «Челси» Пол Окенфолд поделился впечатлениями от первого тайма матча 8-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак».

Перед своим концертом в Москве музыкант посетил футбольный матч.

— Кто лучший игрок «Динамо»?

— 10-й номер, Бителло, забил два отличных гола. Так что, надеюсь, во втором тайме «Динамо» выиграет. Я хочу сказать, что «Спартак» — тоже очень хорошая команда.

— Когда «Челси» сыграет с «Динамо»?

— Когда «Динамо» будет в Лиге чемпионов. Может, товарищеский матч, а может, и в Лиге чемпионов. Попадете в Лигу чемпионов — увидимся в следующем сезоне.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Спартак».