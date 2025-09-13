Известный диджей Пол Окенфолд поделился впечатлениями от матча «Динамо» — «Спартак»
Известный британский диджей и болельщик «Челси» Пол Окенфолд поделился впечатлениями от первого тайма матча 8-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак».
Перед своим концертом в Москве музыкант посетил футбольный матч.
— Кто лучший игрок «Динамо»?
— 10-й номер, Бителло, забил два отличных гола. Так что, надеюсь, во втором тайме «Динамо» выиграет. Я хочу сказать, что «Спартак» — тоже очень хорошая команда.
— Когда «Челси» сыграет с «Динамо»?
— Когда «Динамо» будет в Лиге чемпионов. Может, товарищеский матч, а может, и в Лиге чемпионов. Попадете в Лигу чемпионов — увидимся в следующем сезоне.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Спартак».
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3
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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|Динамо – Кр. Советов
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|Спартак – Родина
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|Оренбург – Ростов
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|Локомотив – Ахмат
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|ЦСКА – Балтика
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|Рубин – Краснодар
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|Акрон – Зенит
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|Факел – Динамо Мх
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