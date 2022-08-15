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15 августа, 20:13

Израильский клуб арендует Шапи у «Краснодара» с опцией выкупа

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Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прилетит во вторник, 16 августа в Израиль. Он должен подписать контракт с клубом «Хапоэль» из Беэр-Шева, сообщает канал sport5.

Речь идет об аренде до окончания сезона с опцией выкупа.

Израильский клуб, выступающий в Лиге конференций в стадии плей-офф, намерен заявить игрока на матчи против румынского клуба «Университатя» и, возможно, задействовать Сулейманова в ответном матче в Беэр-Шеве через полторы недели.

Прошедший сезон Сулейманов провел в аренде в чемпионате Турции, играя за «Гиресунспор». В 32 матчах во всех турнирах за турецкий клуб форвард забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

В текущем сезоне 22-летний нападающий провел 4 матча за «Краснодар» и не отличился результативными действиями.

Магомед-Шапи Сулейманов
ФК Краснодар
ФК Хапоэль (Беэр-Шева)
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