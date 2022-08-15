Агент полузащитника «Маккаби» подтвердил интерес со стороны «Зенита»

Агент Шахар Гринберг, представляющий интерес полузащитника «Маккаби» из Тель-Авива Оскара Глуха подтвердил интерес к игроку со стороны «Зенита».

«Да, есть конкретное предложение от «Зенита» и ведутся переговоры. Есть еще несколько предложений. Оскара не интересуют деньги как таковые — он хочет играть и должен играть на постоянной основе», — приводит слова агента Sport5.

Ранее появилась информация, что питерский клуб направил официальное письмо команде из Израиля и предложил за игрока 4 миллиона евро. «Маккаби» требует за полузащитника 6 миллионов евро. В настоящее время стороны ведут переговоры.

В текущем сезоне 18-летний игрок провел за «Маккаби Тель-Авив» три матча в Лиге конференций и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 500 тысяч евро. В составе молодежной сборной Израиля Глух провел два матча.