Пальцев с большой долей вероятности перейдет в «Краснодар», несмотря на ужесточение лимита на легионеров

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» ответил на вопросы об ужесточении лимита на легионеров и его потенциальном влиянии на возможный трансфер защитника Валентина Пальцева в «Краснодар».

4 августа журналист Иван Карпов сообщил, что с сезона-2026/27 клубам РПЛ можно будет иметь в заявке 11 легионеров, 6 из которых смогут одновременно выходить на поле.

— Я же еще не видел приказа, — начал Газизов. — Если регулятор это делает, значит, он имеет право это делать. Мы уже думаем о корректировке состава.

— Может ли новый лимит как-то помешать переходу Пальцева в «Краснодар»?

— С большой долей вероятности он окажется в «Краснодаре». Он классный игрок, поэтому, наверное, взор чемпиона на него и обращен.

В этом сезоне 24-летний защитник провел 10 матчей в составе махачкалинского клуба, в которых забил 1 гол.