Гурцкая: Сандро Шварц отказал «Динамо»

Московское «Динамо» пыталось договориться о возвращении с тренером Сандро Шварцем, сообщил агент Тимур Гурцкая. По его словам, немецкий специалист отказал бело-голубым.

«Они очень хотели Шварца, заходили на него. Но у него дети в Америке учатся, он пока в Америке. Без работы, но пока в Россию не готов», — сказал Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

О том, что Шварц не вернется в «Динамо», ранее сообщал «СЭ».

Шварц возглавлял «Динамо» с осени 2020 года по лето 2022-го. Последним местом работы 47-летнего немца был «Нью-Йорк Ред Буллз», который он покинул в октябре после двух сезонов в американском клубе.

17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности стал Ролан Гусев.