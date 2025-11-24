Черчесов впервые в карьере потерпел четыре поражения подряд в РПЛ

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов после поражения от «Рубина» (0:1) в 16-м туре чемпионата России впервые в карьере проиграл четыре матча подряд в РПЛ, сообщает телеграм-канал Opta Sports.

За свою карьеру в РПЛ Черчесов провел 156 матчей. В последний раз «Ахмат» под руководством специалиста побеждал 27 сентября в матче 10-го тура РПЛ против «Акрона» (3:0). После этого команда проиграла «Краснодару» (0:2), «Сочи» (2:4), «Балтике» (0:2), «Спартаку» (1:2) и «Рубину» (0:1), а также сыграла вничью с «Динамо» (2:2).

После 16 туров РПЛ «Ахмат» набрал 16 очков и занимает 12-е место.