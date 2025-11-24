Путин выразил соболезнования в связи со смертью Симоняна

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона по футболу в составе сборной СССР Никиты Симоняна, сообщают РИА Новости.

«Примите глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с кончиной Никиты Павловича Симоняна», — говорится в телеграмме родным и близким Симоняна, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что ушел из жизни яркий, неординарный, безгранично преданный избранному делу человек, настоящая легенда отечественного и мирового футбола. За мастерство, силу духа и верность команде Никиту Симоняна ценили товарищи по «Спартаку» и национальной сборной, уважали соперники, искренне любили миллионы болельщиков, для которых он был признанным кумиром, говорится в телеграмме соболезнования.

«Светлая память о Никите Павловиче Симоняне навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и учеников, всех почитателей «игры номер один» в России», — подчеркнул Путин.

Симонян скончался 23 ноября в возрасте 99 лет. Он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых со 160 голами. В составе «Спартака» Симонян стал четырехкратным чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды выиграл Кубок страны (1950, 1958).

На посту главного тренера команды Симонян дважды выиграл чемпионат СССР (1962, 1969) и трижды стал обладателем Кубка СССР (1963, 1965, 1971).