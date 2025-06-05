Источник: переговоры «Спартака» по трансферу Мартирены приостановлены

Переговоры «Спартака» с «Расингом» по переходу Гастона Мартирены поставлены на паузу, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, клубам не удается договориться по цене трансфера. «Расинг» требует от красно-белых 11-12 миллионов евро за 25-летнего игрока.

Отмечается, что «Спартак» рассматривает другие варианты на позицию правого защитника, в основном из числа латиноамериканских легионеров. При этом в списке кандидатов сохраняются Андрей Лангович из «Ростова» и Михаил Рожков из «Рубина».

Ранее сообщалось, что в Мартирене также заинтересован еще один российский топ-клуб.

Уругваец выступает за «Расинг» с лета 2023 года. Он провел 74 матча за аргентинскую команду во всех турнирах, отметившись 9 голами и 13 результативными передачами.