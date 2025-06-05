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Экс-игрок «Зенита» Джорджевич считает, что Андрею Мостовому нужно попробовать свои силы в Европе

Роман Кольцов
Корреспондент

Бывший нападающий «Зенита», а ныне игрок узбекистанской «Согдианы» Лука Джорджевич в интервью «СЭ» заявил, что полузащитнику сине-бело-голубых Андрею Мостовому нужно попробовать перейти в европейский клуб.

— Кого из футболистов ты бы выделил в нынешнем «Зените»?

— Моего друга Дркушича, Максима Глушенкова и Андрея Мостового.

— Как считаешь, нужно ли, например, Мостовому попробовать свои силы в Европе?

— Думаю, да. Но нужно иметь в виду, что не всегда этот опыт бывает положительным. Зависит от многих факторов, от доверия тренера, от команды. Вот у Далера Кузяева была мечта, и он поехал. Да, не все получается, но попробовал. А Хвича? Теперь он сыграет в финале Лиги чемпионов. Есть разные примеры, тут никогда не угадаешь.

— Талант Хвичи был виден сразу, о нем знали во всей Европе.

— Но ему не давали никаких гарантий там, понимаешь? Он проявил себя в «Наполи», а теперь один из лучших в «ПСЖ». Когда Хвича был в «Рубине», разве кто-то мог ожидать, что он станет одним из лучших футболистов в мире? Попробовал, и пока все получается. Молодец! — сказал Джорджевич «СЭ».

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27-летний Андрей Мостовой выступает за «Зенит» с 2019 года. В сезоне-2024/25 он сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

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Андрей Мостовой
Лука Джорджевич
ФК Зенит
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Источник: переговоры «Спартака» по трансферу Мартирены приостановлены
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

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