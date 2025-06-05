Экс-игрок «Зенита» Джорджевич считает, что Андрею Мостовому нужно попробовать свои силы в Европе

Бывший нападающий «Зенита», а ныне игрок узбекистанской «Согдианы» Лука Джорджевич в интервью «СЭ» заявил, что полузащитнику сине-бело-голубых Андрею Мостовому нужно попробовать перейти в европейский клуб.

— Кого из футболистов ты бы выделил в нынешнем «Зените»?

— Моего друга Дркушича, Максима Глушенкова и Андрея Мостового.

— Как считаешь, нужно ли, например, Мостовому попробовать свои силы в Европе?

— Думаю, да. Но нужно иметь в виду, что не всегда этот опыт бывает положительным. Зависит от многих факторов, от доверия тренера, от команды. Вот у Далера Кузяева была мечта, и он поехал. Да, не все получается, но попробовал. А Хвича? Теперь он сыграет в финале Лиги чемпионов. Есть разные примеры, тут никогда не угадаешь.

— Талант Хвичи был виден сразу, о нем знали во всей Европе.

— Но ему не давали никаких гарантий там, понимаешь? Он проявил себя в «Наполи», а теперь один из лучших в «ПСЖ». Когда Хвича был в «Рубине», разве кто-то мог ожидать, что он станет одним из лучших футболистов в мире? Попробовал, и пока все получается. Молодец! — сказал Джорджевич «СЭ».

27-летний Андрей Мостовой выступает за «Зенит» с 2019 года. В сезоне-2024/25 он сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.