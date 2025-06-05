Данни: «Рад вернуться в Санкт-Петербург, это как второй дом для меня»

Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни поделился впечатлениями от возвращения в Санкт-Петербург.

«Я очень рад вернуться в Санкт-Петербург, я люблю этот город, это как второй дом для меня. Мы посмотрели на стадионе матч «Зенита» с «Ахматом», было здорово. Потом мы сыграли в матче легенд в честь столетия клуба, очень хорошие эмоции от этого всего получил», — приводит слова Данни ТАСС.

Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год, став трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны, а также обладателем Суперкубка УЕФА.