11 августа, 12:25

Дегтярев призвал РПЛ ориентироваться на потолок зарплат в КХЛ

Сергей Ярошенко
Михаил Дегтярев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев прокомментировал возможное введение потолка зарплат в РПЛ.

«Потолок зарплат — в хоккее он есть, в КХЛ есть, я сам возглавлял хоккейный клуб «Амур», я знаю, что есть зарплатные ведомости. Вот и распределяй — можешь игрока подороже взять, можешь подешевле. А то некоторые договорились до того, что наши российские футболисты из-за ужесточения лимита будут требовать больше зарплаты. Что вы несете? С какого перепугу? Если у вас, конечно, бюджет не ограничен, нужно освоить денежки вместе с агентами, все поделить, расписать — пожалуйста», — сказал Дегтярев в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Дегтярев анонсировал, что в РПЛ будет ужесточен лимит на легионеров. По его словам, цель — ограничение в 5 иностранцев на поле и всего 10 в заявке. Приказ будет подписан в этом году.

Ливай Гарсия, Маркиньос и&nbsp;Манфред Угальде.Лимит на легионеров в РПЛ ужесточат. Министр спорта подтвердил: приказ подпишут в этом году
РПЛ
Михаил Дегтярев
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Иван Л.

    немного осталось

    11.08.2025

  • AlAr

    Не страшно, если дурак инициативный, страшно когда он ещё и начальник! Как можно опыт автономной КХЛ и превносить в РПЛ, клубы которой не только разыгравают национальный чемпионат, но и участвуют в различных МЕЖДУНАРОДНЫХ турнирах?! Сколько же у нас бездарей в руководстве(((

    11.08.2025

  • Garryman

    Два самарских приятеля - Федорищев и Дегтярев,- решили заняться наведением порядка в нашем футболе. "Пропал дом", - как говорил профессор Преображенский.

    11.08.2025

  • TokTram_

    Вот вам 200 миллионов. "Потолок".Крутитесь. Что? В Турции предлагают в 3 раза выше зарплату?! Ну, се ляви, пусть в Турцию едет. Примерно так будет.

    11.08.2025

  • TokTram_

    Убьёт футбол. Жаль.

    11.08.2025

  • Sergey Krug

    Выделим главное из этого сумбура"я сам возглавлял хоккейный клуб «Амур», я знаю....нужно освоить денежки вместе с агентами, все поделить, расписать — пожалуйста".

    11.08.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

