Дегтярев призвал РПЛ ориентироваться на потолок зарплат в КХЛ

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев прокомментировал возможное введение потолка зарплат в РПЛ.

«Потолок зарплат — в хоккее он есть, в КХЛ есть, я сам возглавлял хоккейный клуб «Амур», я знаю, что есть зарплатные ведомости. Вот и распределяй — можешь игрока подороже взять, можешь подешевле. А то некоторые договорились до того, что наши российские футболисты из-за ужесточения лимита будут требовать больше зарплаты. Что вы несете? С какого перепугу? Если у вас, конечно, бюджет не ограничен, нужно освоить денежки вместе с агентами, все поделить, расписать — пожалуйста», — сказал Дегтярев в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Дегтярев анонсировал, что в РПЛ будет ужесточен лимит на легионеров. По его словам, цель — ограничение в 5 иностранцев на поле и всего 10 в заявке. Приказ будет подписан в этом году.