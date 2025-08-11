Семшов: «Думаю, что со временем «Зенит» выстроит игру и будет набирать очки»

Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал игру петербургского клуба на старте сезона РПЛ.

«Что касается «Зенита», то мы видим, что собраны сильные, хорошие футболисты, но нет командной игры. Я думаю, что это достаточно легко объяснить — кто-то приехал, как Вендел, позже, кто-то только пришел, нужно влиться, сыграться. Конечно, нужно также стабилизировать состав, потому что мы видим постоянную ротацию центральных защитников, крайних атакующих футболистов и нападающих. Думаю, что со временем «Зенит» выстроит игру и будет набирать очки. Но сейчас их нельзя терять, безусловно, потому что другие набирают, потери очков с командами, которых не относили к конкурентам «Зенита». Нужно время, в позапрошлом году тоже не так все удачно было», — цитирует Семшова ТАСС.

После 4 туров «Зенит» с 5 очками занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ.

