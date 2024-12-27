Источник: агент Николсона ищет новый клуб форварду «Спартака»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон может сменить клуб.

По данным «Евро Футбол», агент форварда занимает поиском новой команды в Европе и на Ближнем Востоке.

27-летний ямаец в этом сезоне провел за «Спартак» 14 матчей, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Контракт Николсона действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.