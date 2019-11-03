РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Ионов раскритиковал игру «Ростова» в концовке матча с «Краснодаром»

19:05
Теги:

Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов после ничьей с «Краснодаром» (2:2) в матче 15-го тура чемпионата России подвел итоги встречи. 30-летний хавбек отметился дублем в этой игре.

— Что в конце случилось с «Ростовом»? Не знаю, что сказать, — сказал Ионов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Потеряли три очка, безобразно сыграли в последние минуты. Просто отдали игру. Мои голы? Первый гол получился хорошим. Если бы вышли на второй тайм в таком состоянии, то было бы другое делдо. Часто выходим не в том состоянии на вторую половину игры. В первом тайме ничего не дали сделать сопернику. Все складывалось по нашему сценарию. Все расстроены, в раздевалке еще не был. Вышли на второй тайм так, как не надо выходить.

Чемпионат России: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Краснодар — Ростов

Опрос

проголосовало: 6421
Все опросы
«Зенит» выиграл первый круг. А кто победит в чемпионате-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир