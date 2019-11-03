Ионов раскритиковал игру «Ростова» в концовке матча с «Краснодаром»

Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов после ничьей с «Краснодаром» (2:2) в матче 15-го тура чемпионата России подвел итоги встречи. 30-летний хавбек отметился дублем в этой игре.

— Что в конце случилось с «Ростовом»? Не знаю, что сказать, — сказал Ионов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Потеряли три очка, безобразно сыграли в последние минуты. Просто отдали игру. Мои голы? Первый гол получился хорошим. Если бы вышли на второй тайм в таком состоянии, то было бы другое делдо. Часто выходим не в том состоянии на вторую половину игры. В первом тайме ничего не дали сделать сопернику. Все складывалось по нашему сценарию. Все расстроены, в раздевалке еще не был. Вышли на второй тайм так, как не надо выходить.

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