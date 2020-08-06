Ионов не в первый раз оказался на карантине. Как это было в «Зените»?

Нападающий «Зенита» Алексей Ионов вспомнил, как впервые оказался на карантине. В ноябре 2011 года футболиста задержали за вождение в нетрезвом видео. В наказание «Зенит» закрыл его на клубной базе до конца сезона.

— Тогда мне было все равно, — заявил Мамаев в интервью YouTube-каналу Nobel. — Мой папа работал в органах. После той ситуации был очень сложный разговор с ним. Но он что-то сказал, а я пропустил мимо ушей. Вылетело из головы.

Недопустимое поведение. Но тогда я не понимал, что происходит. Думал, что потренируюсь и поеду дальше гулять. Казалось нормой.

Стыдно? Да. Но сейчас я никогда бы так не поступил. И ребятам молодым объясняю. Когда вижу какие-то намеки, хамство, сразу пресекаю.

— Почему такое происходит с молодыми футболистами?

— Во-первых, деньги. Но это не главное. Это детское состояние. Кажется, что весь мир у твоих ног.

Я не понимал, что на следующий день этого всего может не быть. Только с годами начинаешь осознавать.

Я изменился, приехав в «Ростов». Сейчас я повзрослел. «Ростов» меня изменил.