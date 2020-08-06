РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Ионов не в первый раз оказался на карантине. Как это было в «Зените»?

10:05
Алексей Ионов. Фото ФК «Зенит»
Алексей Ионов. Фото ФК «Зенит»
Теги:

Нападающий «Зенита» Алексей Ионов вспомнил, как впервые оказался на карантине. В ноябре 2011 года футболиста задержали за вождение в нетрезвом видео. В наказание «Зенит» закрыл его на клубной базе до конца сезона.

— Тогда мне было все равно, — заявил Мамаев в интервью YouTube-каналу Nobel. — Мой папа работал в органах. После той ситуации был очень сложный разговор с ним. Но он что-то сказал, а я пропустил мимо ушей. Вылетело из головы.

Недопустимое поведение. Но тогда я не понимал, что происходит. Думал, что потренируюсь и поеду дальше гулять. Казалось нормой.

Стыдно? Да. Но сейчас я никогда бы так не поступил. И ребятам молодым объясняю. Когда вижу какие-то намеки, хамство, сразу пресекаю.

— Почему такое происходит с молодыми футболистами?

— Во-первых, деньги. Но это не главное. Это детское состояние. Кажется, что весь мир у твоих ног.

Я не понимал, что на следующий день этого всего может не быть. Только с годами начинаешь осознавать.

Я изменился, приехав в «Ростов». Сейчас я повзрослел. «Ростов» меня изменил.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=i3ahWeXqPMs

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир