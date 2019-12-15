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«Интер Майами» готов предложить за Дриусси 25 миллионов долларов

17:25
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Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси является одной из приоритетных трансферных целей клуба «Интер Майами». Американский клуб готов заплатить 25 миллионов долларов за форварда.

— Речь только о Дриусси. Предлагают сумасшедшие деньги, но «Зенит» не готов продавать футболиста, — заявил представитель игрока Эрнан Берман в интервью РИА «Новости». — Себастьяна хочет пригласить лично Дэвид Бекхэм. Он готов заплатить 25 миллионов долларов. Если петербуржцы откажут, то «Интер» возьмет Роджера Мартинеса. У петербуржцев есть время до 19 декабря.

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