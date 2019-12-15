«Интер Майами» готов предложить за Дриусси 25 миллионов долларов

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси является одной из приоритетных трансферных целей клуба «Интер Майами». Американский клуб готов заплатить 25 миллионов долларов за форварда.

— Речь только о Дриусси. Предлагают сумасшедшие деньги, но «Зенит» не готов продавать футболиста, — заявил представитель игрока Эрнан Берман в интервью РИА «Новости». — Себастьяна хочет пригласить лично Дэвид Бекхэм. Он готов заплатить 25 миллионов долларов. Если петербуржцы откажут, то «Интер» возьмет Роджера Мартинеса. У петербуржцев есть время до 19 декабря.

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