Дьяков о переходе Макарова в «Кайсериспор»: «Возможно, своей игрой он привлечет внимание более сильных команд»
Бывший защитник «Сивасспора» Виталий Дьяков в разговоре с «СЭ» высказался о переходе Дениса Макарова из «Динамо» в «Кайсериспор».
«Надо же где-то играть и получить игровую практику, если главный тренер «Динамо» на него не рассчитывает. Оставаться в клубе смысла нет. В России, возможно, предложений, которые он хотел, не было, поэтому вместе с агентом выбрали турецкий чемпионат. Пусть команда борется за выживание. Если клуб вылетит — можно уходить, если останется — можно продлить контракт. Может быть, он своей игрой привлечет внимание более сильных команд. В Турции любят футболистов, которые ярко себя проявляют. Большие клубы могут быстро перехватить — таких примеров было много. В Турции надо хорошо играть и полностью посвящать себя футболу. Люди там по-хорошему больны футболом. Они видят твою отдачу, желание, и если ты еще будешь забивать, тебя будут носить на руках. Этот момент может стать очень важным в его карьере», — сказал Дьяков «СЭ».
Также Дьяков рассказал о личном опыте адаптации к чемпионату Турции.
«Я человек коммуникабельный, проблем с адаптацией не было. Единственный минус — незнание языка, ни турецкого, ни английского. Но за пару месяцев прилично подтянул английский и выучил турецкий для быта. Ни с турецкими, ни с африканскими футболистами проблем не возникало — приняли хорошо. С Турцией у меня самые лучшие воспоминания», — добавил Дьяков.
Макаров выступал за «Динамо» с 2021 года. В сезоне-2025/26 на его счету 12 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 1 результативной передачей. Всего за «Динамо» Макаров забил 22 мяча и сделал 15 голевых пасов в 121 матче.
(Полина Решетникова)
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
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2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
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3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
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4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
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5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
9
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
14
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
15
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|3 : 1
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|1 : 2
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|4
|
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
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Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0