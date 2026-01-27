Дьяков о переходе Макарова в «Кайсериспор»: «Возможно, своей игрой он привлечет внимание более сильных команд»

Бывший защитник «Сивасспора» Виталий Дьяков в разговоре с «СЭ» высказался о переходе Дениса Макарова из «Динамо» в «Кайсериспор».

«Надо же где-то играть и получить игровую практику, если главный тренер «Динамо» на него не рассчитывает. Оставаться в клубе смысла нет. В России, возможно, предложений, которые он хотел, не было, поэтому вместе с агентом выбрали турецкий чемпионат. Пусть команда борется за выживание. Если клуб вылетит — можно уходить, если останется — можно продлить контракт. Может быть, он своей игрой привлечет внимание более сильных команд. В Турции любят футболистов, которые ярко себя проявляют. Большие клубы могут быстро перехватить — таких примеров было много. В Турции надо хорошо играть и полностью посвящать себя футболу. Люди там по-хорошему больны футболом. Они видят твою отдачу, желание, и если ты еще будешь забивать, тебя будут носить на руках. Этот момент может стать очень важным в его карьере», — сказал Дьяков «СЭ».

Также Дьяков рассказал о личном опыте адаптации к чемпионату Турции.

«Я человек коммуникабельный, проблем с адаптацией не было. Единственный минус — незнание языка, ни турецкого, ни английского. Но за пару месяцев прилично подтянул английский и выучил турецкий для быта. Ни с турецкими, ни с африканскими футболистами проблем не возникало — приняли хорошо. С Турцией у меня самые лучшие воспоминания», — добавил Дьяков.

Макаров выступал за «Динамо» с 2021 года. В сезоне-2025/26 на его счету 12 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 1 результативной передачей. Всего за «Динамо» Макаров забил 22 мяча и сделал 15 голевых пасов в 121 матче.

(Полина Решетникова)